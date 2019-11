Motores Richard Verschoor mais forte que Juri Vips no Grande Prémio de Macau de F3 Por

Depois de Juri Vips ter ganho a corrida de qualificação da Taça do Mundo de Fórmula 3 do 66º Grande Prémio de Macau, o jovem estónio era o grande favorito ao triunfo na corrida principal. Mas a vitória acabou por ir para o holandês Richard Verschoor.

Apesar de largar da terceira fila da grelha de partida, Verschoor realizou um excelente arranque, ‘saltando’ para a segunda posição atrás de Vips, enquanto Robert Schwartzman partia mal e se envolvia num toque com Christian Lundgaard, sofria um furo e a perda de parte da ‘asa’ dianteira do seu monolugar. O russo da Prema desistiria pouco depois na escapatória do Hotel Lisboa.

Pouco depois Ferdinand Habsburg batia no ramal dos Mouros o que fez entrar o ‘safety-car’ em pista para retirar o monolugar do austríaco, fazendo reagrupar o pelotão. O que levou a um recomeço emocionante, onde Verschoor desferiu um ataque bem sucedido a Vips e lhe roubou a liderança logo a seguir à curva do Mandarim Oriental.

A partir dessa altura o holandês da MP Motorsport passou a comandar com firmeza a prova, mesmo se Juri Vips tentou por várias vezes recuperar a primeira posição, tentando imitar o seu rival após nova situação de ‘safety-car’ motivada pelo monolugar de Sophia Florsch parado em pista. Até porque o DRS do monolugar do estónio não funcionava em condições.

E se as duas primeiras posições permaneceram inalteradas, Christian Lundgaard acabaria por perder a terceira posição para o norte-americano Logan Sargeant quando a corrida foi de novo reatada. O dinamarquês da ART Grand Prix teve mesmo de se contentar com o quarto posto, à frente de Alessio Lorandi, que completou o top cinco.

No resto do top dez a ordem permaneceu mais ou menos a mesma da primeira volta, com Callum Illot a ser sexto na frente de Liam Lawson, Marcus Armstrong, David Beckman e Frederik Vesti.