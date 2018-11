Motores A vitória de Daniel Ticktum na corrida de qualificação do GP de Macau Por

Daniel Ticktum não deu veleidades a ninguém na corrida de qualificação do Grande Prémio de Macau.

O britânico da Motopark dominou os acontecimentos, deixando que outros, Callum Illott e Joel Eriksson, discutissem a segunda posição.

Este confronto realizado no sábado, que serve para ditar a grelha para a corrida principal no domingo, foi também marcado pela excelente recuperação de Mike Schumacher – filho do antigo Campeão do Mundo de F1 Michael Schumacher, que terminou a prova na sexta posição.

Fique com os melhores momentos desta corrida.