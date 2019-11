Motores Yvan Muller domina corrida 1 do WTCR em Macau Por

Yvan Muller dominou a primeira corrida do fim de semana Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Macau, disputada esta madrugada no Circuito da Guia.

O francês da Lynk & Co partia da ‘pole-position’ mas após a largada teve de defender a sua liderança dos ataques de Norbert Michelisz na travagem para curva do Hotel Lisboa.

A partir dessa altura Muller nunca mais foi desafiado pelos seu mais direto adversário, pois foi ganhando vantagem ao longo da prova para cortar a meta com mais de quatro segundos de vantagem sobre o húngaro da Hyundai, que com esse resultado recuperou o comando do campeonato, com 18 pontos de vantagem sobre Esteban Guerrieri.

Muller saiu deste confronto no terceiro lugar da tabela classificativa do WTCR, a 18 pontos do argentino da Honda, que teve de arrancar do último lugar da grelha e não conseguiu ganhar muitas posições, sendo 24º classificado a uma volta do vencedor.

Kevin Ceccon completou o pódio deste primeiro confronto do fim de semana aos comandos do melhor dos Alfa Romeo Giulietta TCR do Team Mulsanne, depois de deixar para trás Andy Priaulx, que seria apenas sexto na sua melhor exibição do ano. O britânico da Lynk & Co também não conseguiria manter atrás de si Thed Bjork, o segundo melhor da Cyan Racing, e Robert Huff, no mais bem classificado dos Volkwagen Golf GTi TCR.

Fréderic Vervisch levou o melhor dos Audi RS3 LMS à sétima posição, diante de Yann Ehrlacher, no quarto Lynk & Co, com Gabriele Tarquini e Nicky Catsburg a completarem o top dez nos Hyundai.

Já Tiago Monteiro teve uma prova bastante complicada. O piloto português arrancou da 14ª posição com o Honda Civic Type-R TCR # 18 da KCMG e terminaria no 15º posto, pois embora o seu carro tivesse um bom andamento não conseguiu encontrar forma de ganhar posições ao longo da prova num circuito que é muito caprichoso em termos de pontos de ultrapassagem.

Classificação da Corrida 1

1º Yvan Muler (Lynk & Co) 8 voltas

2º Norbert Michelisz (Hyundai) + 0,405s

3º Kevin Ceccon (Alfa Romeo) + 1,644s

4º Rob Huff (Volkswagen) + 2,153s

5ºThed Bjork (Lynk & Co) + 2,882s

6º Andy Priaulx (Link & Co) + 3,169s

7º Frederic Vervisch (Audi) + 3,397s

8º Yann Ehrlacher (Lynk & Co) + 4,704s

9º Gabriele Tarquini (Hyundai) + 4,918s

10º Nicky Catsburg (Hyundai) + 5,921s