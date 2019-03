Motores João Vairinhos espera que o ‘VAR’ funcione no Bombarral Por

João Varinhos está de regresso à ação este fim de semana no Bombarral, com a disputa da prova de abertura do Campeonato de Portugal de Karting KIA.

Duas semanas após a disputa do Open da modalidade, o piloto de Lisboa volta à pista do Kartódromo Internacional do Oeste, desta vez com a esperança de que o novo ‘sistema de câmaras’, que regista as corridas, seja utilizado não apenas para refrear o comportamento anti-desportivo de alguns concorrentes, mas também para punir os prevaricadores.

João Vairinhos, com base nas suas prestações no Open, tem um bom resultado ao seu alcance, sendo que o material disponibilizado pelo PPRT – Praga Kart Portugal é muito competitivo, ainda que o programa do piloto não seja para uma temporada completa.

“Tal como afirmei após o Open de Portugal, tenho esperança, que nesta prova possamos rodar sem ser prejudicados e ter a hipótese de tentar conquistar um bom resultado, que está ao nosso alcance. Irei correr na mesma pista em que, muito recentemente, voltei a ser um dos mais rápidos em pista e provei a valia do conjunto que conduzo”, refere o piloto lisboeta.

E Varinhos acrescenta: “Creio que, sem ser vítima dos comportamentos reprováveis de que constantemente tenho sido alvo, poderei não só ter… como dar à equipa a alegria, que há já tanto tempo merecemos!!! E tenho esperança, que o VAR do karting, seja devidamente aproveitado em prol da verdade desportiva e da ética…”.