Hugo Marreiros entra a ganhar no Campeonato de Portugal de Karting

Foram mais de sete dezenas de pilotos que marcaram presença no Kartódromo Internacional da Região Oesta para a prova de abertura do Campeonato de Portugal de Karting KIA.

No traçado do Bombarral, e numa organização da ACDME, assistiram-se a corridas para todos os gostos. Romeo Mello levou a melhor na Iniciação, Maria Germano Neto impôs-se na categoria Cadete, Adrían Malheiro venceu a Juvenil, Luís Albes na Júnior, Mariana Machado na X30 Sénior, Hugo Marreiros na X30 Super Shifter e Master e Tiago Teixeira na X30 Super Shifter Sénior.

A categoria X30 Super Shifter, onde alinham os potentes karts de 175 cc equipados com caixa de velocidades, Hugo Marreiros, aos comandos de um DR, impôs-se no confronto decisivo, mas nos treinos foi Tiago Teixeira (Birel) quem foi o mais rápido em termos absolutos e na classe Sénior.

Os dois pilotos estiveram em destaque na ‘manga’ de qualificação de sábado, ganha por Texeira, e estabeleceu a volta mais rápida. No domingo Marreiros ganhou a segunda ‘manga’ de qualificalção, dando o mote para o que sucederia na final de 15 voltas.

Na corrida decisiva Hugo Marreiros largou da ‘pole position’, assumiu a liderança e não mais a largou, garantindo o lugar mais alto, quer na X30 Super Shifter quer na classe Maaster. Tiago Teixeira e Rodrigo Ferreira rodaram sempre perto do vencedor e terminaram nas posições imediatas, com o piloto de Paredes a vencer a classe Sénior na frente de Rodrigo Ferreira.

Ricardo Borges foi quarto, enquanto Miguel Ramos e Rita Feirreira foram quarto e quintos na classe sénior, respetivamente. Vasco Lázaro foi sétimo e segundo na Master, à frente de Paulo Martins.

A prova seria ainda marcada por um incidente entre Fábio Mota e Joel Magalhães, que causou o abandono deste último. O piloto de Vila Nova de Gaia viria a ser penalizado, tal como Ricardo Borges e Miguel Ramos, o que promoveu Rita Ferreira ao quarto lugar da geral e ao pódio da classe Sénior.

Na X30 Sénior foi onde houve mais concorrentes. Mariana Machado tirou bom partido do seu kart Praga e desde os treinos. A jovem de Vila Verde manteve a sua rapidez na primeira ‘manga’ de qualificação, no sábado, repetindo o feito na segunda ‘manga’, no domingo.

Já na final a ex-campeã nacional Juvenil fez um grande arranque colocando no comando, perseguida por Zdnek Chovanec, mas apesar dos esforços do piloto checo Mariana nunca deu veleidades ao seu principal adversário, que teve de se contentar com a segunda posição, pertencendo o último lugar do pódio ao espanhol Alvaro Garia.

Guilherme de Oliveira chegou a lutar pelo pódio, mas terminou no quinto posto após um toque na fase final, concluindo a prova atrás de Tomás Caixeirinho, que se estreou na categoria.

Na categoria Junior Luís Alves mostrou-se rápido desde as ‘mangas’ de qualificação, que venceu, sendo que na final o piloto de Guimarães voltou a ditar a sua ‘lei’. Ivo Domingues esteve em bom plano, recuperando seis posições para terminar no segundo posto, diante de Henrique Cruz, que foi segundo durante grande parte da corrida.

Campeão nacional em título, Adrian Malheiro entrou da melhor forma na temporada dominando a categoria Juvenil. Aos comandos do seu kart Praga o piloto luso-espanhol foi o mais rápido nos treinos e nas ‘mangas’ de qualificação, impondo-se depois na final, para a qual largou naturalmente da ‘pole’, realizando a volta mais rápida. No pódio foi acompanhado por João Oliveira e José Pinheiro.

Já na categoria Cadete Santiago Alves foi o melhor na primeira ‘manga’ de qualificação, mas na segunda o triunfo foi para Maria Germano Neto. Santiago liderou no começo da final até à quarta volta, altura em que Maria Neto passou para a frente e não mais largou a liderança. Santiago Alves cruzou a meta na segunda posição e fez a volta mais rápida, mas não sem antes protagonizar uma colisão com o kart EKR de Tiago Lima, provocando o abandono deste. Diogo Caetano subiu assim ao úlimo lugar do pódio.

Em Iniciação Romeo Mello deixou as ‘coisas muito claras’ desde os primeiros treinos. O piloto da Escola de Karting do Oesta triunfou nas ‘mangas’ de qualificação e viria a fazer o mesmo na final, impondo-se diante de Xavier Lázaro e Guilherme Morgado.

O campeonato irá prosseguir a 13 e 14 de abril no Kartódromo de Fátima, com uma prova organizada pelo Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria.