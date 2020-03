Motores João Novo e Gonçalo Novo sobem ao pódio em Sever do Vouga Por

Foi muito positivo o começo de temporada de João Novo e Gonçalo Novo no Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX), que teve lugar em Sever do Vouga.

Os dois pilotos da MOTOFIL Sport subiram ao pódio num fim de semana onde as condições atmosféricas foram bastante inconstantes. O que não obstou a bravos duelos na pista do Alto do Roçário.

Para João Novo foi uma jornada de grande intensidade, já que para além da estreia na Divisão Super 1600, com um Citroën C2 S1600, também competiu na 2RM, com o Toyota Starlet com o qual se sagrou campeão em 2019.

Nas 2RM venceu a manga inicia, mas depois as coisas complicaram-se, devido “a vários toques” que foi “sofrendo. Um ainda no sábado, na segunda manga, e outro, mais grave, já no domingo”, que o obrigou a abandonar.

O foco de João Novo estava no entanto na “estreia nos S1600”, pois “sabia muito bem” o que o esperava: “Corridas mais duras, pilotos de grande nível e uma maior exigência de mim e da minha equipa”.

Se no sábado, durante as corridas de qualificação, o piloto da MOTOFIL se viu envolvido em toques que o foram condicionando e o forçaram a arrancar para a corrida decisiva do último lugar da grelha, aqui foi autor de uma exibição colossal, que o levaria a um espantoso segundo lugar final, conquistando assim um brilhante pódio logo na sua estreia.

“Dedico este resultado à minha equipa de assistência e à minha família, pois sem eles nada disto era possível. Os nossos mecânicos estiveram a noite toda a recuperar os nossos 3 carros. E sem eles, nem eu nem o Gonçalo teríamos conseguido estes resultados fantásticos”, declarou após a prova.

Já Gonçalo Novo mostrou sempre muita rapidez durante todo o fim-de-semana. Esteve sempre na luta pela vitória, mesmo com alguns problemas mecânicos, conquistando a pole’ para a grande final, onde, já limitado pelas mazelas no Starlet, alcançou o terceiro lugar, subindo assim ao pódio e recolhendo preciosos pontos na luta pelo título.

A segunda prova da temporada está marcada para o Eurocircuito da Costilha, em Lousada, nos dias 28 e 29 de março.