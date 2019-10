Motociclismo Joana Gonçalves no top cinco na Taça do Mundo de Enduro Por

Joana Gonçalves esteve em destaque no passado fim de semana ao conquistar um brilhante quinto lugar final na Taça do Mundo de Enduro senhoras que teve lugar em França.

A piloto portuguesa, aos comandos de uma Husqvarna esteve em destaque numa competição feminina que se realizou pela segunda vez, e que desta feita teve lugar na pitoresca vila francesa de Ambert.

Inserida na derradeira ronda do Campeonato do Mundo de Enduro, a Taça do Mundo de Enduro Senhoras ficou marcada pela enorme qualidade das inscritas, bem como por uma grande luta pelo pódio final, com Joana Gonçalves, atual campeã Nacional, a sentir algumas dificuldades no primeiro dia de competição, no Super Test noturno.

Ainda assim a piloto da Jetmar Husqvarna conseguiu ser quinta e sexta nos dois duas seguintes e acabaria por garantir a quinta posição final. Razão mais do que suficiente para se sentir contente. “Foram sem dúvida três dias bastante produtivos. Vim focada em dar o meu melhor, mas também ver como estava depois da enorme pausa de verão”, começou por referir.

Joana Gonçalves admitiu que não foi fácil: “Tive algumas dificuldades numa das especiais, no entanto consegui ser rápida na Cross-Test, o que acabou por ditar o resultado final. Agora é tempo de preparar a ultima ronda do nacional e os seis-dias. Aproveito para agradecer a todos pelas mensagens de apoio, agradecer à minha equipa em especial ao Joaquim Gil, Francisco Pita, toda a minha família e amigos”.