Motociclismo Joana Gonçalves em bom nível em Santo André Por

Joana Gonçalves esteve em destaque na primeira prova da temporada do Campeonato Nacional de Enduro, que decorreu em Vila Nova de Santo André.

A piloto da equipa Jetmar foi uma das quase duas centenas de participantes deste evento organizado pela Associação Motor Sport, com um traçado com cerca de meia centena de quilómetros e três especiais em piso maioritariamente em areia.

Joana Gonçalves e o jovem Rodrigo Belchior representaram a Jetmar, representando oficialmente a KTM/Husqvarna na competição, sendo que a atual Bicampeã nacional demonstrou mais uma vez todo o seu valor, e venceu seis das nove especiais, acabando naturalmente por alcançar a vitória entre as senhoras.

Para a jovem de Pedras Salgadas o ‘handicap’ continuam a ser especiais ‘extreme-test’, mas esta participação só lhe traz boas recordações: “A moto estava excelente. Consegui imprimir um bom ritmo, mas as extremes continuam a dar muitos problemas. Perdi demasiado tempo e depois tenho de forçar o andamento para voltar à liderança”.

Mas Joana Gonçalves promete “trabalhar” para melhorar a sua prestação na vertente extreme, sendo que considera “esta vitória fundamental para” os seus objetivos esta temporada.

Já Rodrigo Belchior depois de sentir algumas dificuldades ao longo do dia, conseguiu terminar na segunda posição Open 1 – 6º Open Absoluto. O jovem piloto KTM teve um contratempo na primeira extreme-test, perdendo muito para os mais diretos adversários.

“Na zona de troncos acabei por ficar com um arame preso no pedal de travão. O nervosismo aliado ao contratempo, fez-me perder muito nessa especial. Ao longo do dia senti-me muito tenso e nunca consegui encontrar o meu ritmo, fazendo com que caísse bastante. Este não era o resultado esperado, no entanto fruto de tudo o que se passou, este pódio foi um bom resultado. Que venha a Régua…”, afirmou o jovem piloto já a pensar na segunda ronda da temporada, marcada para 15 e 16 de fevereiro.