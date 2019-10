Lesão no joelho afasta Nacho dos relvados entre dois a três meses

O futebolista Nacho, defesa do Real Madrid, vai ficar afastado dos relvados nos próximos dois a três meses, devido uma lesão no joelho, sofrida na terça-feira em jogo da Liga dos Campeões, anunciou hoje o clube espanhol.

No estádio Santiago Bernabéu, em jogo do Grupo A, frente ao Club Brugge (2-2), o internacional espanhol foi substituído ao intervalo, com dores no joelho direito, e, depois de efetuar exames, viu confirmada uma lesão nos ligamentos.

De acordo com o Real Madrid, o jogador, de 29 anos, começou hoje o processo de recuperação e vai ficar ausente da competição entre dois a três meses.

Nacho, que tem 22 jogos e um golo pela seleção espanhola, tinha sido utilizado como lateral esquerdo nos últimos dois jogos pelo treinador francês Zinedine Zidane, devido às lesões de Mendy e Marcelo.

O internacional brasileiro já foi utilizado na segunda parte do encontro com os belgas e está apto para o jogo da próxima jornada do campeonato espanhol, frente ao Granada, no Santiago Bernabéu.