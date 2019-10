Motociclismo Joana Gonçalves bicampeã nacional de Enduro Por

Joana Gonçalves venceu o Enduro do Marco de Canaveses e garantiu o título nacional entre as senhoras. Aos comandos de uma Husqvarna FE 250, a piloto de Pedras Salgadas renova desta forma o feito conquistado na época transata.

Esta oitava edição do Enduro do Marco de Canaveses marcou o final da temporada com dois dias de competição. Com organização a cargo do Motor Clube do Marco, a prova contou com três excelentes especiais e um traçado verdadeiramente endurista com cerca de 50 km.

Numa terra com enorme tradição na modalidade, foram muitos os pilotos presentes, bem como público ao longo de todo o dia de sábado. Já no domingo, a muita chuva que se fez sentir no norte do país, afastou os entusiastas e dificultou bastante a progressão dos inscritos.

Joana Gonçalves viria a garantir o tão desejado título logo na jornada de sábado, fruto de uma vitória incontestável. Não deixando por mãos alheias o dia de consagração, a piloto Jetmar voltaria a vencer também no domingo.

Com sete vitórias em oito dias de competição, Joana Gonçalves confirmou o seu domínio esta temporada. No final, bastante satisfeita comentou: “Sem dúvida que o objetivo foi cumprido. Estou bastante feliz por mim e por toda a equipa, pois o trabalho e esforço foram fundamentais para que tudo estivesse sempre a cem por cento para lutarmos pela vitória”.

“Aproveito para agradecer à Jetmar, a todos os patrocinadores, família e amigos, pois este título é de todos. Este já está, agora o próximo foco são os ISDE. Com a particularidade de serem em Portugal, dá-nos logo uma motivação extra para conseguirmos um bom resultado”, acrescenta a campeã.

Joana regressará agora à competição com as cores de Portugal, onde irá representar a formação das ‘quinas’ nos Seis Dias de Enduro, a decorrer entre os dias 11 a 16 de Novembro em Portimão – Algarve.