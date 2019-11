Motores Joana Gonçalves celebra top dez nos ISDE e agradece “profissionalismo” da seleção de enduro Por

A 94ª edição dos International Six Days of Enduro (ISDE), que se disputou no Algarve na semana passada vão ficar na ‘retina’ de Joana Gonçalves, que alcançou um excelente top dez na competição feminina.

No entanto a prestação da atual Bicampeã Nacional naquelas que são as ‘Olímpiadas’ da disciplina não a faz esquecer quer a sua bem preparada Husqvarana FE250 da formação Jetmar, quer o “profissionalismo” no seio da Seleção Nacional de Enduro.

E não foi fácil conseguir um bom resultado, já que ao longo dos seis dias de competição pilotos e máquinas foram colocados à prova em mais de 1500 quilómetros percorridas pelas serras algarvias, num evento que teve como centro nevrálgico o Autódromo Internacional do Algarve.

Joana foi ‘crescendo’ ao longo da prova, e apesar de um percalço onde perdeu bastante tempo, no quarto dia de competição, acabaria por conseguir conquistar um brilhante 10º posto final. Para além disso foi a quarta mais rápida entre as senhoras na última jornada do evento, onde o traçado misturava terra com asfalto.

“Podemos fazer um balanço francamente positivo destes seis dias. Tive um bom andamento ao longo de toda a competição. Lutei sempre pelos lugares cimeiros em algumas especiais, o que para mim é muito importante”, começa por dizer a ‘motard’ lusitana.

Joana Gonçalves reclama louros para si no resultado, mas partilha-os: “Este mérito é meu, pois evolui bastante este ano. Mas também é de toda a equipa. Demonstramos muito profissionalismo. Temos uma equipa bastante capaz, e que me proporcionou todas as condições. Não só aqui mas ao longo de toda a temporada”.

“Aproveito para agradecer à Federação de Motociclismo de Portugal pela oportunidade de mais uma vez representar o país, agradecer a todos os patrocinadores, família e amigos. E quero deixar uma palavra de agradecimento ao Francisco Pita e à Jetman por acreditarem em mim”, remata a Bicampeã Nacional de Enduro.

Joana Gonçalves juntou este 10º lugar nos ISDE 2019 ao segundo campeonato e ao quinto lugar no Campeonato do Mundo de Enduro.