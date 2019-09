Motociclismo Jairo Alves terceiro em Marrocos Por

Jairo Alves foi o piloto em maior destaque do Team Bianchi Prata no terceiro dia do Panafrica Rally, prova de todo-o-terreno que decorre no norte de Marrocos.

O piloto foi terceiro na etapa e subiu agora à sexta posição da classificação dos quad, numa especial que foi encurtada para 150 quilómetros devido à falta de combustível.

Jairo Alves brilhou nesta terceira jornada da prova africana, onde Pedro Bianchi Prata esteve em evidência, ao realizar o 16º tempo nas motos aos comandos da sua Honda CRF 450, moto idêntica à de Arcélio Couto, que registou o 26º tempo.

Mas o dia foi mesmo em grande para Jairo Alves, que arriscou um pouco mais. “A etapa de hoje foi positiva, uma vez que consegui ficar em 3º lugar entre os quad e consegui subir para o sexto lugar da geral”, referiu à chegada.

O piloto do quad # 71 afirmou também que “a etapa era rápida, mas muito dura e perigosa. Não deu para arriscar mais, para não colocar em perigo a moto nem a minha integridade física. Foi um dia muito positivo hoje”.

Já Pedro Bianchi Prata, optou por um andamento cauteloso. A chave era não arriscar demasiado para não comprometer a restante corrida. “O dia foi curto porque metade da etapa foi anulada. Eu imprimi um ritmo tranquilo. A etapa era perigosa com muitos ‘fora de pista’, com muita pedra e buracos. Optei por uma toada tranquila, não falhei nenhum ‘waypoint”, declarou no final da tirada.

O piloto do Porto assinalou que “um erro de navegação” que lhe “fez perder dois ou três minutos, mas nada de especial”. Assim optou ‘poupar-se para o dia de hoje. “Vamos disputar a etapa mais longa deste rali. Para mim foi um dia positivo porque a especial era exigente e perigosa, era um dia para não cometer erros e eu não cometi nenhum, por isso correu bem”, acrescentou Pedro Bianchi Prata que à partida para a etapa de hoje ocupava a 14ª posição da classificação geral das motos.

Arcélio Couto pôde alinhar apesar da queda sofrida na véspera, por isso a jornada foi difícil para si: “Foi uma especial complicada. Parti para a etapa com muitas dores no braço, mas felizmente não tive quedas e cheguei ao fim já com menos dores. Ainda bem que a segunda parte da especial foi cancelada porque isso me facilitou a vida”, explicou o estreante Arcélio Couto à chegada ao ‘Bivoauc’.