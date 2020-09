Mundo Jair Bolsonaro internado pela sexta vez em dois anos Por

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi hoje internado no Hospital Israelita Albert Einstein, no sul da cidade de São Paulo, para ser submetido a uma intervenção cirúrgica.

Será a sexta vez que o chefe de Estado brasileiro ‘vai à faca’ no período de dois anos.

Desta vez, a operação visa retirar um cálculo (pedra) na bexiga.

De acordo com uma nota do Palácio do Planalto, será “um procedimento cirúrgico minimamente invasivo”, através de uma cistolitotripsia endoscópica a laser.

A operação é considerada simples e deverá ser realizada em menos de hora e meia.

Na próxima semana, Jair Bolsonaro deverá ter alta e retomar a atividade.

Em dois anos, será a sexta operação para o Presidente brasileiro.

Quatro dessas intervenções foram motivadas pelo esfaqueamento de que foi alvo em 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante uma ação da campanha eleitoral.

Em janeiro deste ano, Jair Bolsonaro submeteu-se a uma vasectomia.