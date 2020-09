Nas Notícias Paulo Pedroso “foi absolutamente inocentado”, frisa Ana Catarina Mendes Por

O regresso do ex-socialista Paulo Pedroso à vida política está a dar que falar e a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, não se coibiu de assumir posição.

Assim que Paulo Pedroso anunciou que ia integrar a campanha presidencial de Ana Gomes, não tardaram a surgir referências ao envolvimento do ex-ministro e antigo porta-voz do PS no processo Casa Pia.

Numa publicação no Facebook, Ana Catarina Mendes frisou que Paulo Pedroso “foi absolutamente inocentado de uma acusação monstruosa”.

A líder parlamentar do PS expressou a opinião pessoal sobre o assunto por entender que, se não o fizesse, estaria a ser “cúmplice” de uma nova “injustiça” para com o ex-deputado socialista.

“O que não posso deixar de condenar, de forma muito veemente, é a calúnia, muitas vezes escondida no anonimato confortável e sujo das redes sociais, que mais uma vez tem como destinatário alguém que, tendo sido visado pela justiça, foi pela mesma justiça absolutamente inocentado de uma acusação monstruosa”, sustentou.

Paulo Pedroso é “um homem livre, sem qualquer culpa que lhe pese ou que lhe possa ser imputada”, reforçou a líder parlamentar do PS.

Ana Catarina Mendes lembrou ainda que não cabe à “rua” condenar “aquilo que não foi condenado na justiça”.

“Se o Paulo Pedroso decidiu, mais uma vez, participar ativamente na vida política, não há direito, que os mesmos do costume, voltem com as mesmas calúnias e difamações com que nos últimos 17 anos se servem sempre para atacar alguém que, repito, foi vítima de uma acusação ignóbil que a própria justiça assim considerou”, concluiu.