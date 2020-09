Nas Notícias “Enfrentamos a terceira fase, não a segunda vaga”, esclarece a ministra Por

A ministra da Saúde, Marta Temido, marcou presença na conferência de hoje sobre a situação epidemiológica de covid-19 para salientar que Portugal enfrenta “a terceira fase” da pandemia e não a “segunda vaga”.

No dia em que o número de casos novos atingiu o quarto valor mais alto desde que a pandemia chegou ao país, a governante comparou a situação portuguesa com a de Espanha e outros países para explicar o “outro nível de análise” feito pelas autoridades de saúde.

“Alguns países como Espanha enfrentaram uma primeira vaga, atingiram um nível perto da vaga e agora atingiram segunda fase. A situação portuguesa merece outro nível de análise. Estamos a enfrentar uma terceira fase no terreno: primeira em março/abril, segunda em junho e julho em Lisboa e Vale do Tejo e agora nova situação de aumento da incidência, que acompanha panorama da maioria dos países da Europa”, sustentou.

A ministra avançou com números para reforçar a ideia, referindo que há 287 surtos ativos no país (124 no Norte, 31 no Centro, 93 em Lisboa e Vale do Tejo, 17 no Alentejo e 22 no Algarve).

Marta Temido admitiu também que a “principal preocupação” do Governo incide nos surtos em lares de idosos, uma situação “muito complexa” que, ainda assim, está muito melhor do que há meses.

“Tivémos algures em abril passado 365 estruturas com casos ativos, hoje temos este número de 76”, concluiu.