5 cidades perfeitas para fugir ao inverno europeu

A Embratur convida-o a conhecer algumas cidades brasileiras ideais para recarregar baterias e aproveitar o calor.

O frio do Inverno português já se começa a notar e a vontade de rumar a destinos mais quentes fica cada vez mais acentuada.

O verão brasileiro já é conhecido por vários portugueses pelas suas praias idílicas e temperaturas altas.

A Embratur – Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo convida a conhecer alguns locais onde os turistas portugueses se podem refugiar.

1- Porto de Galinhas, Pernambuco

O município de Porto de Galinhas já é um local conhecido por vários turistas. A vila, que outrora era conhecida por ser uma vila pacata de pescadores, é o destino ideal para quem gosta de fazer ecoturismo.

A região é conhecida pela grande preservação ambiental e projetos que respeitam a biodiversidade local. As praias de Porto de Galinhas são famosas pelos recifes e piscinas naturais que se formam com a maré baixa.

A praia, localizada à frente da vila, é conhecida pela sua areia branca e inúmeros coqueiros. Mas a praia de Muro Alto, caracterizada pelos grandes paredões de areia, como o nome indica, é uma das praias mais procuradas da região.

Na vila, os visitantes podem encontrar diversos hotéis, restaurantes, cenários idílicos e pessoas hospitaleiras. O Passeio de Todos os Santos é outra atração popular e oferece diferentes bares e restaurantes para todos os gostos.

Como lá chegar:

A forma mais rápida é aterrar no aeroporto de Recife. São aproximadamente 60km que ligam as duas cidades.

2- Maresias, São Paulo

A praia de Maresias está localizado na cidade de São Sebastião e prova que existem praias incríveis no Estado de São Paulo. Famosa pelas suas ondas, que tornaram célebres vários surfistas, Maresias é conhecida por ser um local que agrada a quem quer relaxar, mas também aos mais divertidos.

Algumas atrações obrigatórias em Maresias são o Miradouro Maresias-Boiçucanga, onde pode observar uma das melhores vistas da praia. O trilho Maresias-Paúba é um dos trilhos mais acessíveis do local, onde os turistas podem visitar a praia de Paúba.

Nadar em piscinas naturais, praticar desportos como surf, slickline, Futvolei ou raquetes, são tudo atividades a que se pode dedicar na praia de Maresias, que oferece diversão para toda a família e promete uma experiência inesquecível.

Como lá chegar:

Do aeroporto de Guarulhos é possível alugar um carro ou viajar de autocarro. Aproximadamente 150km ligam as duas cidades.

3- Búzios, Rio de Janeiro

Búzios, localizado na região de Lagos, é um local onde os turistas podem encontrar tudo o que faz do Brasil um dos destinos mais famosos para quem quer fazer praia. Búzios oferece mais de vinte praias, todas elas com diferentes características.

A cidade exibe uma arquitetura que respeita a beleza natural e única aliando, perfeitamente, o requinte ao rústico, o tradicional ao moderno e a infraestrutura turística às tradições locais.

Alguns dos locais mais famosos de Búzios são a Orla Bardot, que oferece uma vista do pôr do sol única para centenas de turistas, e a Rua das Pedras, que atrai multidões ao anoitecer para incríveis experiências gastronómicas.

Como lá chegar:

Do Rio de Janeiro, é possível viajar de carro, táxi ou autocarro. Cerca de 170km ligam as localidades.

4- Barra Grande, Bahia

Bahia já é um destino bem conhecido por quem gosta de fazer praia no país sul-americano. Barra Grande, na Península de Maraú, é o destino perfeito para quem procura praias com uma beleza natural única.

Uma das maiores atrações na região da Barra Grande é o pôr do sol na Praia da Ponta do Mutá. O cenário de final de tarde é acompanhado por música e bebidas dos quiosques e restaurantes que rodeiam a praia.

Quem prefere o sossego, pode visitar a Praia do Cassange e a Praia de Saquaíra, onde pode encontrar praias desertas e lagoas de água doce. Outra atração de Barra Grande é o Farol de Taipu, onde pode observar a paisagem de um ângulo privilegiado.

Como lá chegar:

A forma mais rápida é aterrar no aeroporto de Ilhéus, que fica a cerca de 130km de Barra Grande.

5- Garopaba, Santa Catarina

Um dos destinos mais famosos do litoral de Santa Catarina, Garopaba, é conhecido pelas suas praias, algumas delas consideradas as mais bonitas do Estado. Localizado a 75km de Florianópolis, o município fica numa região onde a Serra do Mar encontra o Oceano Atlântico, o que contribui para as paisagens únicas, com morros e vegetação.

Algumas das atividades mais procuradas da região são a prática de surf, mergulho, passeios de barco e observação de baleias, assim como visitas a casas coloniais, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, as várias cascatas ou trilhos.

Como lá chegar:

A forma mais rápida é aterrar no aeroporto de Florianópolis, que fica a 70km de Garopaba.