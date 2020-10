Nas Notícias “Isto vai acabar mal”, diz Jorge Gabriel sobre multidões na Nazaré Por

A concentração de milhares de pessoas na Nazaré, para ver as ondas gigantes, surpreendeu e indignou Jorge Gabriel, apresentador da RTP que se encontra em isolamento profilático.

Pela segunda vez em isolamento devido à possibilidade de estar com covid-19, Jorge Gabriel usou as redes sociais para condenar as aglomerações que se formaram na Nazaré, na sequência da previsão de ondas gigantes.

“Assim isto vai acabar mal”, alertou.

“Alguém me diz, por favor, se a pandemia acabou? O que é que me escapou? Estarei baralhado ou esta foto é de hoje na Nazaré?”, questionou o apresentador.

No dia em que Portugal bateu o recorde de contágios, com 4224 novos casos de covid-19, e estando marcado um Conselho de Ministros (para este sábado) que vai definir medidas ainda mais restritivas, estas aglomerações na Nazaré deixaram a estrela da RTP incrédula.

“Será mesmo verdade que não se pode exigir que a multidão saia daquele local por motivos de saúde pública? Terei ouvido um regozijo do presidente da Câmara por estar tanta gente junta a admirar as ondas?”, questionou ainda Jorge Gabriel.