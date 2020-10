Nas Notícias Portugal com 4224 novos casos de covid-19, um novo recorde Por

Foram registados em Portugal, no último período de 24 horas, 4224 novos casos de covid-19 e 33 mortes associadas à pandemia, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os contágios voltaram a bater um novo recorde, depois dos 3960 do boletim de ontem.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 2474 dos 4224 novos casos, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1102 novos casos de infeção.

Das 33 mortes registadas, 16 ocorreram na região Norte, 12 em Lisboa e Vale do Tejo e cinco na região Centro.

Segundo os dados da DGS, foram registados em Portugal 132 616 casos de infeção e 2428 óbitos desde o início da pandemia.

Com 1701 casos nas últimas 24 horas, o total de recuperados chegou aos 75 702.

O número de internamentos mantém a tendência de subida, com 1834 pessoas, das quais 269 estão em unidades de cuidados intensivos.

Estão ativos 54 486 casos de covid-19.