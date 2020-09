“Isto está mais para os partidos dos extremos, mais radicalizados”, avisa Santana

Santana Lopes, ex-presidente do PSD e do Aliança, garantiu que ainda vai regressar à vida política, embora “isto” agora “esteja mais para os partidos dos extremos”.

Em entrevista à TVI24, a propósito da saída do Aliança, partido que fundou após ter deixado o PSD, o ex-primeiro-ministro deixou um alerta para o aumento do extremismo em Portugal.

“Estamos numa época em que isto está mais para os partidos dos extremos, mais radicalizados”, avisou.

Santana Lopes deu como exemplo o Chega, partido com “ligações à Marine Le Pen, ao Salvini”, figuras conhecidas da extrema-direita europeia.

“Não tenho nada a ver com isso e não consigo estar na mesma família política em que eles estejam”, afirmou.

Admitindo coligações à direita, o ex-presidente do Aliança insistiu que as mesmas não poderão contar com o Chega.