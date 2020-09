Mundo Vídeo: Mulher desaparecida há dois anos é encontrada viva a boiar no mar Por

O caso de Angélica Gaitan está a intrigar a Colômbia, depois da mulher, dada como desaparecida há dois anos, ter sido encontrada por pescadores a boiar no mar, viva.

De acordo com o relato do jornal La Libertad, a mulher estava com os olhos fechados quando foi encontrada por dois pescadores, a cerca de dois quilómetros da praia de Puerto Colombia.

“Eu nasci de novo, Deus não queria que eu morresse”, terá dito Angélica Gaitan, quando foi resgatada, segundo o mesmo jornal.

A mulher estava desaparecida desde setembro de 2018 e agora as autoridades estão a tentar compreender tudo o que se passou nestes dois anos.

Numa entrevista à rádio RCN, Angélica Gaitan alegou ser vítima de violência doméstica, há 20 anos, e acrescentou que tentou fugir devido ao medo de ser morta pelo marido.

“Muitas vezes eu denunciei-o, mas a polícia levava-o e 24 horas depois ele estava em casa novamente”, salientou.

No entanto, as filhas de Angélica Gaitan desmentiram essas acusações.

De acordo com a imprensa, a mulher declarou que, após ter fugido de casa, em setembro de 2018, viveu durante meio ano em Barranquilla, sendo depois acolhida por uma instituição de apoio a sem-abrigo.

A memória de Angélica Gaitan fica confusa a partir desse momento, embora se lembre de ter apanhado um autocarro até à praia, entrando então no mar, ainda segundo o relato da imprensa colombiano.

“Deixei-me levar e esperei que esse pesadelo acabasse”, disse a mulher.

O caso está agora a ser acompanhado pelas autoridades.

Veja o vídeo.