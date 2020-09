Mundo Rejeição às vacinas é “problema de obscurantismo e de contrainformação” Por

Durão Barroso, hoje nomeado presidente da Aliança Global para as Vacinas (GAVI), revelou estar atento ao aumento de movimentos em prol da rejeição de vacinas.

“É um problema de obscurantismo e de campanhas de contrainformação, superstições e posições cada vez mais anti-científicas”, considerou o ‘chairman’ da Goldman Sachs, em declarações à Lusa a propósito da nomeação da GAVI.

“A verdade é que há hoje demonstração clara e irrefutável de que vacinas salvam muitas vidas”, reforçou o ex-primeiro-ministro.

Explicando que a GAVI tem também a missão de procurar informar as pessoas, Durão Barroso lembrou o exemplo de África, com “uma diferença imensa em termos de mortalidade infantil” entre os países com campanhas generalizadas de vacinação e os que não têm essas campanhas.

“Infelizmente está a notar-se um recrudescimento de algumas doutrinas obscurantistas contra os factos, contra a ciência, contra a própria medicina. O que se pode fazer é procurar pela educação, pela informação, pela capacidade pedagógica tentar corrigir essas atitudes”, adiantou ainda o ex-presidente da Comissão Europeia.

Durão Barroso salientou também que a GAVI enfrenta agora uma situação “mais urgente”, a pandemia de covid-19.

“Está a desviar algumas atenções e recursos, mas a GAVI mantém o seu programa e neste ciclo 2016-2020 os objetivos estão a ser atingidos e espero que se mantenha esse bom desempenho”, sustentou.

Quando for desenvolvida uma vacina contra a covid-19, a organização vai “procurar garantir distribuição para todo o mundo, sem discriminação, nacionalismos ou protecionismos”, concluiu Durão Barroso.