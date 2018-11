Ilha cabo-verdiana do Sal com capacidade para 750 mil turistas dentro de três anos

O autarca da ilha cabo-verdiana do Sal prevê para dentro de três anos uma capacidade local para receber anualmente 750 mil turistas, mas aponta a necessidade de melhorar os transportes marítimos inter-ilhas para potenciar o setor.

Júlio Lopes fez a previsão em entrevista à agência Lusa, indicando que neste momento o Sal recebe cerca de 500 mil turistas por ano, mas assim que alguns hotéis e ‘resorts’ ficarem concluídos a ilha terá capacidade para receber 750 mil turistas por ano.

E com “mais alguns investimentos”, o presidente da Câmara Municipal disse que a só a ilha do Sal poderá chegar a um milhão de turistas por ano dentro de seis anos.

“Só esses hotéis em construção já representam um salto importante em termos de oferta turística e há vários outros projetos em pipeline”, avançou o edil à Lusa, indicando que os investimentos que estão a ser feitos em pelo menos cinco hotéis representam mais de 20 por cento da oferta atual.

Relativamente à ilha do Sal, Júlio Lopes adiantou que o problema dos terrenos é ainda necessário resolver: “É imperioso que os terrenos sejam desbloqueados para que possa haver mais investimentos e possamos rapidamente atingir esse objetivo de um milhão de turistas”.

Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), Cabo Verde recebeu 716 mil turistas no ano passado, num crescimento de 11,2 por cento relativamente ao ano anterior.

A ilha do Sal foi a mais procurada pelos turistas, representando cerca de 47,9 por cento das entradas nos estabelecimentos hoteleiros, seguida da ilha da Boavista, com 28,8 por cento, e de Santiago com 10,9 por cento.

O Governo cabo-verdiano estima receber 1,14 milhões de turistas por ano no final da legislatura, em 2021, e tem um Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Turismo, em que prevê receber 3.15 milhões de turistas até 2030.

Para Júlio Lopes, o Sal está a dar o seu contributo para “transformar Cabo Verde num grande destino turístico”, entendendo que as outras ilhas têm de trabalhar para também darem o seu contributo para que o país seja um destino turístico diversificado.

“Que não seja apenas as ilhas planas, mas que chegue a todas as ilhas, conforme as potencialidades e os atrativos de cada uma dessas regiões”, disse.

O líder da autarquia destacou a “grande confiança” por parte dos investidores e dos visitantes, que fazem com que durante a época alta, de outubro a maio, a taxa de ocupação nos hotéis do Sal seja de praticamente de 100 por cento.

“Temos tudo, temos clientes, temos quem queira investir, há todas as condições para o Sal continuar a dar salto em matéria do turismo”, continuou o autarca, para quem o importante agora é que o turismo seja inclusivo e privilegie as componentes sociais e ambientais.

Para transformar o Sal numa “ilha de referência internacional”, Júlio Lopes enumerou uma série de investimentos na ilha, que vão desde o saneamento, requalificação urbana, apoio à habitação e o “grande projeto” que é a erradicação do s bairros de barraca de Alto São João, Terra Boa e Alto de Santa Cruz.

“Não podemos falar de um turismo sustentável se parte da população vive em barracas, isto é inaceitável”, sustentou o autarca, informando que o Governo, através do Fundo do Turismo, vai investir 731 milhões de escudos (6,6 milhões de euros) para erradicar as barracas nessas zonas.

Para que o país possa tirar proveito do turismo, Júlio Lopes considerou que é “fundamental e prioritário” o Governo resolver o problema dos transportes marítimos inter-ilhas.

“É só com a resolução do problema dos transportes marítimos é que o turismo pode ter o impacto multiplicador em outras áreas económicas, designadamente a agricultura, pecuária, pequenas indústrias, artesanato, indústrias criativas”, enumerou.

“A partir do momento que este problema for resolvido, você pode produzir onde quiser, na Brava, na Boavista, Sal, Fogo, Santo Antão, São Vicente, que o produto chega a outra ilha rapidamente”, mostrou, exortando o Governo a resolver também “alguma burocracia” que ainda existe no país.

“É importante que os funcionários públicos sejam céleres a responder às demandas dos empresários, para que possamos ter um ambiente de negócios mais ágil porque não se pode pôr um investidor estrangeiro ou nacional à espera”, salientou.

Júlio Lopes defendeu que o funcionário público ou chefe de serviço de uma repartição que atrasar um processo “por incúria”, deve ser responsabilizado.

“Não se pode pegar um processo importante que atrai empregos para pôr na gaveta, isto é atentar contra Cabo Verde”, afirmou o edil salense, há dois anos no cargo.