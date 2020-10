Mundo Hackers roubam quase dois milhões de euros à campanha de Donald Trump Por

O Partido Republicano dos EUA admitiu que um ataque de hackers roubou quase dois milhões de euros à campanha presidencial de Donald Trump.

O porta-voz do partido no Wisconsin, um dos ‘swing states’ (estado onde o voto tanto pode ir para os republicanos como para os democratas), adiantou que o ataque ocorreu a 22 de outubro.

Segundo o mesmo porta-voz, Andrew Hitt, os hackers terão desviado quase dois milhões de euros da verba destinada ao pagamento de fornecedores, por merchandising a apelar ao voto em Donald Trump.

O ataque baseou-se numa manipulação das faturas de vários fornecedores, com o dinheiro a sair para contas privadas.

Donald Trump ganhou no estado do Wisconsin em 2016, mas está longe de ter assegurado o triunfo nas próximas presidenciais, marcadas para 3 de novembro.

“Não há dúvida nenhuma que o Partido Republicano do Wisconsin está em desvantagem com o desaparecimento deste dinheiro”, reconheceu Andrew Hitt.

O caso foi revelado pelo Partido Republicano no dia em que os dois candidatos à Casa Branca, Donald Trump e o democrata Joe Biden, estão em campanha no estado do Wisconsin.