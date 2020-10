Desporto SC Braga vence Zorya com classe de Paulinho e magia de Gaitán Por

O SC Braga derrotou esta tarde o Zorya, por 2-1, em jogo da segunda jornada do grupo G da Liga Europa, realizado no Estádio Zaporizhia City, na Ucrânia.

Paulinho abriu o marcador logo aos três minutos, com Nico Gaitán, que se estreou pelos guerreiros do Minho, a ampliar a vantagem aos 11.

Já nos descontos, o Zorya reduziu, por Dmytro Ivanisenya.

O resultado mantém o SC Braga na liderança do grupo, com seis pontos, a par do Leicester, que esta tarde triunfou na visita ao AEK Atenas (1-2).