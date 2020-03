Hoje é dia 28 de março, morre Eisenhower, um dos melhores Presidentes dos EUA Por

A 28 de março, recorda-se Dwight Eisenhower, que morreu neste dia, em 1969. Não conseguiu popularidade à dimensão do seu desempenho político, mas viria a ser reconhecido pela História como um dos melhores presidentes norte-americanos.

‘Ike’ foi Presidente dos EUA entre 1953 e 1961. Nos seus dois mandatos, liderou os Estados Unidos da América em tempos de prosperidade económica, que foi interrompida por uma curta recessão, entre os anos de 1958 e 1959.

Apesar de ter deixado o cargo com baixa popularidade, certo é que, após a sua morte, os méritos da presidência de Dwight Eisenhower acabaram por ser reconhecidos por diversos historiadores, que ainda hoje o consideram um dos melhores presidentes de sempre.

Já perto do fim do mandato, tenta estabelecer negociações com os soviéticos. Mas os seus esforços caem por terra, devido a um acidente.

Em 1960, um avião espião norte-americano (U2) é abatido na Rússia, com o piloto capturado vivo.

Eisenhower, que entrara em funções após os mandatos de Harry Truman, viria a ser sucedido por John F. Kennedy.

Em 1944, a prestigiada revista Time elegeu Eisenhower, general na II Guerra Mundial, como a Pessoa do Ano. Viria a morrer em Washington, a 28 de março de 1969.

Outros factos se destacam neste dia 28 de março. Em 845, Paris é saqueada pelos vikings.

Já em 1431, Joana d’Arc é sujeita a interrogatório, na prisão pelo Cardeal de Winchester. É feita a leitura dos 70 artigos da acusação de Joana d’Arc, que sustentavam a acusação formal para a sua condenação.

Já em 1939, na Guerra Civil Espanhola, o Franco conquista Madrid. E em 2007 é inaugurada a maior central fotovoltaica do mundo, em Brinches (Serpa), Portugal.

Nasceram a 28 de março Teresa de Ávila, religiosa e poetisa espanhola (1515) Comenius, cientista e escritor checo (1592), Aristide Briand, político francês (1862), Mario Vargas Llosa, escritor e político peruano (1936), e Lady Gaga, cantora norte-americana (1986).

Morreram neste dia Pertinax, Imperador Romano (193), Nikolai Rezanov, nobre e estadista russo (1807), Virginia Woolf, escritora britânica (1941), Sergei Rachmaninoff, compositor e pianista russo (1943), Dwight Eisenhower, ex-presidente norte-americano (1969), Marc Chagall, pintor russo (1985), e Peter Ustinov, ator britânico (2004).

Hoje, assinala-se o Dia Mundial da Juventude e, em Portugal, o Dia Nacional dos Centros Históricos.