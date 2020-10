Nas Notícias Vídeo: “Não é tempo para contar historinhas”, diz médico que deu ‘nega’ a Cristina Ferreira Por

Gustavo Carona, médico de Cuidados Intensivos no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, revelou publicamente que recusou um convite de Cristina Ferreira para estar no ‘Dia de Cristina’.

Numa mensagem em vídeo, que partilhou nas redes sociais, o médico garantiu que teria “todo o gosto para contribuir para a informação dos portugueses”, mas recusou o convite da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI por não ter qualquer interesse em “contribuir para telenovelas”.

“Não é tempo para contar historinhas. É tempo para informar”, sustentou Gustavo Carona.

No testemunho, o médico contou que foi convidado a participar no ‘Dia de Cristina’ sobre “a experiência dos cuidados intensivos no hospital”, mas não teria só de levar a equipa clínica a Lisboa: teria também de ser acompanhado pela mãe.

“Acrescentaram que gostariam que eu levasse a minha mãe, para acrescentar à conversa e tal e coiso”, revelou o médico.

“A minha indignação vem pelo facto de que isto é, de alguma forma, representativo da total desorientação que estamos a ver neste momento e a incompreensão da dimensão do desafio que estamos a passar”, finalizou Gustavo Carona.

Veja o vídeo.