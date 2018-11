Motociclismo Góis fecha ‘Nacional’ de Todo-o-Terreno Por

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno organizado pela Federação de Motociclismo de Portugal conclui-se este fim de semana com o o 25º Raid TT Paraíso de Góis.

Uma prova que leva aos concelhos de Góis e Arganil uma competição cujos campeões das duas rodas já estão decididos deste a ronda anterior, a Baja Portalegre 500.

A característica da morfologia do terreno da região proporciona as melhores condições para a prática do todo-o-terreno, daí o nome dado à prova, que reserva aos concorrentes dois setores seletivos ‘desenhados’ nos limites dos dois concelhos serranos.

O primeiro setor seletivo e prólogo tem 12,8 quilómetros de extensão, enquanto o segundo setor seletivo será composto por uma especial de 67 quilómetros, percorrida por três vezes. Isto tudo perfazendo um total de 213,8 quilómetros.