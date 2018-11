Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para este domingo é a continuidade da última semana: aguaceiros ou períodos de chuva na generalidade do território nacional – continente e ilhas. É prevista uma pequena subida da temperatura.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) este domingo terá “períodos de chuva ou aguaceiros” e “vento forte no litoral oeste e terras altas a partir da tarde”.

As especialistas Joana Sanches e Patrícia Marques antecipam ainda “queda de neve acima dos 1200/1400 metros no final do dia”.

A chuva ou aguaceiros será também uma constante no grupo ocidental do arquipélago dos Açores, onde o céu será “muito nublado com boas abertas”.

Para a Madeira, o IPMA antecipa um cenário semelhante, com nuvens e “períodos de chuva, especialmente a partir da tarde”.

De resto, as temperaturas deverão registar uma ligeira subida neste domingo.

No Porto, os termómetros devem oscilar entre os 15 graus de máxima e os nove de mínima, enquanto em Lisboa deverão andar entre os 16 e os 13 graus.

Em Faro, são esperados 19 graus de máxima e 15 de mínima.

Para Ponta Delgada, o IPMA aponta temperaturas entre os 18 e os 13 graus, enquanto no Funchal o tempo estará mais ameno: 24 graus de máxima e 17 de mínima.