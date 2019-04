Fórmula 1 Giovinazzi sofre penalização de dez lugares na grelha em Baku Por

Antonio Giovinazzi vai sofrer uma penalização de dez lugares na grelha de partida para o Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1, que este fim de semana se disputa no traçado urbano de Baku.

O motivo do castigo é a utilização de uma terceira unidade de controlo eletrónico no seu Alfa Romeo, devido a um problema semelhante ao que afetou o Ferrari de Charles Leclerc no Grande Prémio do Bahrain.

A versão melhorada daquele órgão, que já foi utilizada pelos dois Ferrari e pelos dois Haas em Xangai não foi usada pela Alfa Romeo porque chegou relativamente tarde, mas os problemas sentidos por Giovinazzi na qualificação na China levam a equipa de Hinwilll a optar pela nova unidade no monolugar do italiano no Azerbaijão.

Depois da prova chinesa a Alfa Romeo realizou algum trabalho na sua base na Suíça, nomeadamente modificações ao nível das cablagens da unidade de controlo eletrónico que vai utilizada pelo 38 # 99 este fim de semana. Como consequência Giovinazzi, mesmo sem completar um metro em Baku, já sabe que vai perder uma dezena de lugares na grelha de partida para a corrida de domingo.

Para Kimi Raikkonen o problema não se coloca, pois o Alfa Romeo # 7 completou os três primeiros grandes prémios da época com a unidade de controlo eletrónico com que iniciou o campeonato. Mas as penalizações não se deverão fazer esperar para os pilotos da Ferrari e da Haas, que estão no limite da utilização dos órgãos internos dos seus monolugares.