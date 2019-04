Mundo Duas portuguesas desaparecidas após naufrágio em São Tomé Por

Seis pessoas morreram e 11 estão desaparecidas, incluindo duas portuguesas e um francês, após um naufrágio de um navio em São Tomé e Príncipe, disseram à agência Lusa fontes governamentais.

Os mortos são três adultos e três crianças, informaram as mesmas fontes.

As autoridades conseguiram resgatar 55 pessoas com vida.

O navio “Anfitriti” fazia a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, uma viagem que dura entre seis e oito horas, e naufragou às primeiras horas da manhã de hoje, já próximo da ilha do Príncipe.