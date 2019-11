Fórmula 1 Antonio Giovinazzi continua na Alfa Romeo em 2020 Por

Antonio Giovinazzi vai continuará a ser companheiro de equipa de Kimi Raikkonen na próxima temporada de Fórmula 1.

Isto quer dizer que a equipa liderada por Fréderic Vasseur manterá a sua dupla de pilotos na temporada de 2020, sendo que o italiano terminou o recente Grande Prémio dos Estados Unidos na 14ª posição.

Vice-campeão da GP2 Series em 2016, Giovinazzi – um piloto da ‘cantera’ da Ferrari – prepara-se assim para disputar a sua segunda época consecutiva na disciplina máxima do automobilismo, e está reconhecido por isso.

“Estou tão reconhecido com o incrível nível de apoio dado pela equipa pela minha primeira campanha completa na Fórmula 1”, reagiu o transalpino, que disputou duas corridas em 2017 substituindo Pascal Wehrlein.

Ocupando o 14º lugar do campeonato a duas provas do final da temporada, Antonio Giovinazzi estabeleceu objetivos mais ambiciosos: “Aprendi tantas coisas esta época e estou certo que posso estabelecer uma boa relação antes do próximo ano. Já não serei um principiante, não haverá desculpas para mim”.

“Quero ser muito competitivo desde o começo da época e não quero devolver o empenho à equipa que depositou a sua confiança em mim”, acrescentou o piloto italiano, que é elogiado pelo seu ‘patrão’, pela “forma como se integrou na equipa e melhorou ao longo da época”, que para Vasseur “são fatores muito prometedores”.

“Estamos ansiosos para desbloquear todo o seu potencial. O seu retorno técnico, a sua ética de trabalho e a sua abordagem positiva vão continuar a ajudar-nos a progredir. E isso levou-nos a manter a mesma dupla de pilotos”, referiu ainda o francês que lidera a equipa Alfa Romeo na F1.