Fórmula 1 Grande Prémio do Azerbaijão adiado Por

Depois do Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 ser cancelado é a vez da corrida do Azerbaijão ser adiada devido à pandemia de covid-19.

O alastramento da doença pelo mundo e as restrições de viagens fazem com o evento previsto para o fim de semana de 5 a 7 de junho tenha sido adiado.

Mais uma vez o calendário da disciplina máxima do automobilismo sofre um revés, o que acaba por não ser uma surpresa, e levanta cada vez mais dúvidas sobre a concretização da temporada de 2020.

“O adiamento da prova foi decidido de acordo com a F1, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) e o governo da República do Azerbaihão”, indica o comunicado dos organizadores da prova azeri.

No mesmo documento os organizadores de Baku acresventa: “Continuaremos a trabalhar de forma próxima com a F1, a FIA e o governo azeri para vigiar a situação com o objetivo de anunciar uma data mais tarde na temporada 2020”.

Com esta decisão um novo começo de época é ‘empurrado’ para o fim de semana de 12 a 14 de junho no Canadá, mas a atual situação de encerramento de fronteiras vigente naquele país faz pairar também ‘nuvens negras’ sobre a prova de Montreal.