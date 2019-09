Motores Gaspar Pinto e Fernando Teotónio em ‘dobradinha’ Kumho em Vouzela Por

Gaspar Pinto e Bernardo Gusmão venceram o Constálica Rally de Vouzela, disputado no passado fim de semana naquela região. Uma prova onde mercê da segunda posição de Fernando Teotónio e Luís Morgadinho confirmou uma ‘dobradinha’ dos pneus Kumho.

Mais, neste evento que pontuou para o Campeonato do Centro de Ralis, todo o pódio foi preenchido por concorrentes ‘calçados’ com as borrachas da marca coreana, que nesta prova fazia pontuar os Desafios Kumho Centro e Asfalto.

Fotos: Nuno Dinis Photo

Foi uma enorme luta entre Mitsubishi Lancer, primeiro com Teotónio a liderar, e, a partir da segunda especial com Pinto a ser o comandante até final, isto apesar do piloto do Fundão ter ganho seis especiais e o seu adversário três. No final apenas 13,1 segundos separaram os dois concorrentes.

Armando Carvalho e Ana Santos completaram o pódio, diante de Nuno Mateus e Paulo Pimentel, que ao serem quartos do rali e da Divisão 1 do Desafio Kumho, foram também os segundos entre os clássicos no Mitsubishi Evo IV. Fechou o top cinco Rui Silva e Eduardo Santos, em Subaru Impreza.

Também na Divisão 2 do Desafio Kumho houve bastante luta. Ruben Silva e Adriana Alvarez foram os mais rápidos nas duas passagens pela super especial de abertura e também nos dois primeiros troços de domingo. Depois um problema na caixa de velocidades do Honda Civic Type-R da dupla espanhola deixou o protagonismo a outros.

Pedro Silva e Luís Ribeiro assumiram o comando quando já eram os mais opositores dos primeiros líderes e acabariam por levar o Peugeot 206 GTi à vitória, sendo os mais rápidos em cinco especiais e segundos nas restantes. Nem uma penalização lhes roubou o triunfo.

Atrás dos vencedores, Filipe Abrantes e Tiago Amando fizeram uma prova consistente e terminaram na segunda posição a bordo de um Citroën C2, cabendo o último lugar do pódio a Filipe Matos e Nuno Carvalhosa, em Peugeot 206 GTi. Estes chegaram a liderar devido à penalização a Pedro Silva, mas uma saída de estrada fê-los descer para o terceiro posto.

Hélder Cordeiro e Bruno Pereira terminaram no quarto lugar final, mostrando todos os seus dotes de condução em condições bem difíceis para a tração traseira do seu Ford Escort MKII. A quinta posição foi para a dupla Paulo Santos/Valter Santos (Peugeot 205 GTi).

O Desafio Kumho Portugal ruma agora a sul, para em Serpa disputar o Rali Flôr do Alentejo-Cidade de Serpa. O evento será novo desafio duplo, pois conta para o Kumho Sul e Kumho Terra.