Motores André Lavadinho faz novo ‘gosto ao pé’ no Constálica Rally Por

André Lavadinho, acompanhado por Hugo Magalhães, vai participar no Constálica Rally Vouzela, fazendo novo ‘gosto ao pé’, naquela que será a terceira vez que vai tripular um carro R5.

O bólide volta a ser o Hyundai i20 R5 da Racing 4You, onde o conhecido fotógrafo de automobilismo tem a seu lado o habitual navegador de Bruno Magalhães no Campeonato de Portugal de Ralis.

Lavadinho repete assim a excperiência que teve nas super especiais de Joane e Riba d’Ave com a formação de Manuel Castro, mas numa prova com preocupações ambientais, já que a organização pugnou por reduzir ao máximo a peugada ecológica do evento.

“É o continuar da realização do meu sonho de sempre, e conseguimos reunir as condições necessárias para o projeto. O desafio é ainda mais interessante dada a vontade da organização em criar um evento mais amigo do ambiente, num projeto Race4Eco, e não posso deixar de felicitar a organização associando-me à iniciativa, pois nunca é demais lembrar os cuidados com a sustentabilidade ambiental”, afirma o piloto-fotógrafo.

De referir que o Constálica Rally terá nove especiais de classificação e uma extensão total de 193 quilómetros, 80 dos quais cronometrados. Inicia-se com uma super especial bem no centro de Vouzela, no sábado à noite, para no domingo se disputarem os restantes oito troços.