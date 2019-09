Motores André Lavadinho supera com distinção desafio em Vouzela Por

André Lavadinho cumpriu os objetivos a que se propunha no Constálica Rally Vouzela, onde alinhou aos comandos de um Hyundai i20 R5.

Tendo como navegador o experiente Hugo Magalhães o conhecido piloto fotógrafo acabou na quarta posição final numa prova que abordou com poucos quilómetros com o carro da Racing4You.

Esta realidade condicionou um pouco o andamento de André Lavadinho, já que uma dezena de quilómetros em testes apenas permitiam ter uma perceção do que seria guiar um carro da geração R5 em competição.

Na especial citadina de Vouzela percorrida por duas vezes o piloto do Hyundai andou com cautela, até porque outros concorrentes deram diversos toques e houve outros incidentes motivados pela chuva.

Já no segundo dia, e ainda com as especiais matinais húmidas, André não arriscou e optou por se habituar aos troços cronometrados, reservando para a tarde um ritmo que lhe permitiria andar mais perto dos mais rápidos. Foi o segundo mais rápido na primeira classificativa da tarde, logo atrás de Carlos Matos, que viria a ser o vencedor do rali.

Lavadinho manteve a consistência dos seus tempos e isso acabou por lhe dar a quarta posição final. Um resultado que reflete a sua inexperiência com o i20 R5, mas que também permitiu perceber o andamento de que é capaz quando já mais habituado ao carro.

“Este foi um rali onde não se senti logo confiante, pois não fazia ideia como era conduzir um R5 em zonas molhadas e muito menos alterar as configurações do carro para me sentir mais confortável”, salientou André Lavadinho.

O jovem piloto destaca que na quarta especial melhorou os seu tempo em mais de 30 segundos face à primeira passagem, “e aí sim já estava mais confiante”, pelo que foi “arriscando mais, percebendo e testando os limites do Hyundai”, e sublinha: “Consegui subir várias posições e terminar o rali a 20 segundos de um lugar do pódio. O que não deixa de ser positivo”.

“Quero deixar uma nota de agradecimento a todos os participantes, e um agradecimento especial ao José Correia, da Promolafões, e à organização do rali, em especial pelo projeto RACE4ECO, com caráter ambiental e inovador, ao qual me associei. E claro à equipa Racing4You pelo trabalho efetuado, e vemo-nos no próximo rali, que espero seja breve”, remata o piloto fotógrafo.