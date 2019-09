Motores Joaquim Bernardes ‘a postos’ para o Constálica Rally Por

Joaquim Bernardes e Laurinda Alves estão ‘a postos’ para a participação no Constálica Rally de Vouzela.

O evento beirão marca regresso da dupla do Volkswagen Golf à competição depois do azar sofrido no Rali Terras D’Aboboreira, devido a problemas mecânicos.

Para este fim de semana Bernardes quer que o desfecho seja completamente diferente e possa sair de Vouzela com um bom resultado. E por isso a sua aposta foi numa preparação cuidadosa desta participação, não deixando nada ao acaso.

“Tudo foi revisto no carro, e agora no Constálica quero estar à altura dos acontecimentos e poder lutar pela vitória. Não vi a lista de inscritos mas neste rali aparecem sempre boas máquinas”, refere o piloto de Santa Maria da Feira.

Joaquim Bernardes já traçou objetivos muito claros para o evento deste fim de semana: “Não é uma prova fácil mas o objetivo é terminar numa posição do pódio. No entanto se conseguir vencer tanto melhor”.