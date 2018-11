Gasolina e gasóleo voltam a ficar mais baratos

Os combustíveis vão voltar a baixar a partir da próxima semana, refletindo a quebra do preço nos mercados internacionais. Trata-se, pois, de uma nova descida, tal como tem acontecido nas últimas semanas. Assim, o gasóleo deverá ficar mais barato dois cêntimos e a gasolina quase o dobro mais económica.

Se pretende abastecer o carro e quer poupar dinheiro, então o melhor é esperar pelo arranque da próxima semana, altura em que os preços dos combustíveis vão sofrer uma nova baixa, tal como nas últimas semanas.

Se o diesel, combustível mais usado em Portugal, ficará mais barato cerca de dois cêntimos, a gasolina deverá baixar cerca de 3,5 cêntimos.

Assim, o gasóleo simples deverá custar cerca de 1,39 euros.

Já a gasolina simples 95 octanas deverá custar cerca de 1,52 euros, de segunda-feira em diante.

Para antecipar estes valores, como é habitual, é levado também em conta o comportamento da moeda e o seu efeito cambial (relação do euro face ao dólar), tal como as estimativas de oferta e procura da matéria-prima, ao longo da semana.

Além disso, as subidas e descidas nos postos de abastecimento podem variar consoante as marcas e as localidades, sendo possível que em alguns postos esse ajustamento não aconteça.