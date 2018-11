Deputados cabo-verdianos agridem-se fisicamente nas instalações do parlamento

Dois deputados cabo-verdianos envolveram-se hoje em confrontos físicos nas instalações da Assembleia Nacional, na cidade da Praia, tendo um deles ficado ferido e sido transportado ao hospital, disse à Lusa fonte oficial.

De acordo com Paula Mosso, do núcleo de comunicação e imagem da Assembleia Nacional, os deputados confrontaram-se fisicamente antes do início da Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperação e Comunidades, para a qual estava prevista a presença do ministro de Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, mas que acabou por ser suspensa.

Os deputados em causa são Emanuel Barbosa (MpD – partido que suporta o Governo) e Moisés Borges (PAICV – o maior partido da oposição), que na última sessão plenária tinham já trocado ameaças.

No seguimento da altercação, que decorreu numa sala à qual têm acesso os deputados antes de participarem nas comissões, o deputado Emanuel Barbosa ficou ferido, tendo sido transportado ao Hospital Dr. Agostinho Neto, na capital.

Os dois partidos convocaram para hoje conferências de imprensa sobre este incidente.