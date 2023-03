Nas Notícias Como poupar combustível? Dicas úteis Por

Com a subida generalizada dos preços dos combustíveis, poupar combustível é essencial. Assim, é necessário ter atenção a oportunidades que podem surgir sobre como poupar.

Sendo o automóvel um fator essencial na mobilidade, a Continental explica como é que os pneus e a condução são centrais na poupança de combustível.

O primeiro passo, além de acompanhar os preços, é verificar a pressão dos pneus regularmente. É de extrema importância não encher demasiado os pneus. Isto reduz a manobrabilidade e o conforto do veículo, aumentando, consequentemente, o consumo de combustível.

Cuidado com a pressão dos pneus

Por outro lado, também não conduza com pressão a menos, uma vez que poderá ocorrer um desgaste prematuro do pneu e sobreaquecimento do mesmo. Este aumento da temperatura afeta diretamente o consumo de combustível, pois o carro necessitará de realizar um maior esforço para realizar a mesma função.

Os pneus devem ser calibrados de 15 dias em 15 dias, ainda frios, ou seja, o veículo deve estar parado há pelo menos uma hora ou não deve ter rodado mais de 3 km em velocidade reduzida.

Poupar combustível na estrada

O modo como conduz também é essencial para poupar combustível. Por exemplo, costuma travar muitas vezes? É provável que não esteja a ajustar a velocidade às circunstância e, desse modo, esteja a gastar combustível em acelerações escusadas, que obrigam a carregar nos travões.

Sim, é verdade: quando trava esta a gastar combustível, de forma indireta, porque está a retirar velocidade que atingiu graças à gasolina ou gasóleo que gastou.

Assim, é necessário ter atenção à velocidade. Se o objetivo é economizar, terá que levantar um pouco o pé do acelerador. Procure manter a velocidade constante sempre que possível, uma vez que a velocidade constante é um dos fatores que influenciam o consumo de combustível.

Poupe gasóleo ou gasolina com condução defensiva

Do mesmo ponto de vista, é possível economizar mais praticando uma condução segura e defensiva, na medida em que os condutores agressivos tendem a gastar mais combustível ao realizar travagens e aceleramentos repetidos e com maior frequência.

Além de poupar, também irá contribuir para uma maior segurança rodoviária.

Planeie os seus trajetos

Planear atempadamente o percurso também ajuda nesta poupança. Tente utilizar estradas mais planas (sem muitas zonas montanhosas) e trajetos que não tenham muito trânsito durante as horas de ponta.

Desta forma, a autonomia do veículo, seja a combustão ou elétrico, aumenta.

Avalie também as bombas de gasolina e, no caso dos veículos elétricos, os pontos de carregamento, comparando preços e qualidade.

Poupar combustível com a manutenção do seu carro

A manutenção do veículo deve ser feita periodicamente. Desta forma, irá reduzir a probabilidade de falhas inesperadas, bem como prolongar a vida útil de todos os componentes do automóvel.

As revisões automóveis são fulcrais quando o assunto é economizar, uma vez que é imprescindível que todas as peças estejam a funcionar corretamente.

Evite carga desnecessária

Por fim, não se esqueça do que leva na mala! A sobrecarga do veículo é prejudicial à autonomia do mesmo, desgastando os pneus e forçando o carro a usar mais força para andar à velocidade pretendida.

Tente manter no seu automóvel apenas a bagagem necessária e organize-a bem, distribuindo corretamente o peso.