Nas Notícias Qual a forma correta de abastecer o carro? Por

Os combustíveis assumem um peso e impacto importante no orçamento das famílias. Por isso, muita gente recorre a dicas e conselhos de como poupar combustível. Mas este é um recurso que se esgota e é sempre necessário recolocar combustível no tanque do veículo. Assim, o momento de abastecer o veículo é sempre relevante e há quem procure saber qual é a forma correta de abastecer o carro.

Essencialmente, é importante saber que o primeiro grande objetivo deve ser a sua segurança e dos outros. Deste modo, deve abastecer de forma correta e colocar o combustível com cuidado dentro da sua viatura.

O combustível que vai colocar deve ser o indicado pelo fabricante. Usar o combustível recomendado faz aumentar a eficiência do seu veículo e evitar gastos de manutenção desnecessários nas oficinas.

Para abastecer de forma correta é também fundamental que não use telemóveis ou dispositivos eletrónicos enquanto está a abastecer, sendo que não pode fumar, como, aliás, é bem visível nas diversas placas que pode ver nos postos de abastecimento.

O cuidado na forma ideal para abastecer passam também por evitar derramar combustível para o solo ou pelo veículo. Se isso ocorrer, você deve imediatamente contactar os funcionários do posto de abastecimento ou da área de serviço, no caso das autoestradas.

Devo abastecer manualmente ou carregar na patilha automática?

O abastecimento de veículos movidos a gasóleo ou gasolina podem ser abastecidos de forma manual ou através de um manipulo automático que é ativado na mangueira e que, juntamente com o valor indicado na máquina, fica ativo até atingir o ponto indicado.

Estudos das gasolineiras indicam que é recomendável que o depósito de combustível não esteja totalmente cheio e seja feito o abastecimento de forma automática. Assim evitará o desperdício e o acondicionamento do combustível será feito de forma previamente programada, evitando a expansão ou a entrada dos litros de combustível de forma distinta em relação ao fluxo.

O que é a válvula de segurança do tanque?

O tanque de combustível tem uma válvula de segurança que permite filtrar vapores e impede que o combustível seja armazenado de forma incorreta.

Deste modo, colocar combustível em demasia é um erro. Primeiro, porque irá andar a ‘passear’ combustível, tornando o carro mais pesado, forçando a um gasto maior.

Depois, porque a função da válvula/filtro de segurança poderá ser afetada e não executará a sua função na correta eficácia e gerando poluentes para a atmosfera.

Confirme se a tampa fica fechada

Após terminar de abastecer o seu veículo é importante que se cerifique de que fica com a tampa do tanque bem fechada.

Não deixar a tampa corretamente fechada abre a possibilidade de perder combustível ou ir perdendo propriedades do combustível com o movimento. Assim, garanta que fecha bem a tampa do depósito de combustível.