Nas Notícias Agrediu a avó e ficou em prisão preventiva Por

Um homem detido pela PSP foi ouvido por um juiz, em interrogatório judicial, e ficou em prisão preventiva, suspeito de um crime de violência doméstica. A vítima é a avó, uma mulher de 83 anos.

De acordo com uma nota do Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública de Lisboa, o crime de violência doméstica ocorreu no dia 2 de novembro, às 14h00, e foi praticado por um homem de 31 anos.

“Após conhecimento de uma desordem familiar, os polícias da PSP deslocaram-se de imediato ao local e deparam-se com uma idosa de 83 anos de idade, nervosa e assustada, por ter sido agredida no corpo e na face com uma esfregona, pelo próprio neto, que ainda lhe atirou água molhando-a, e injuriando-a, enquanto a acusava de ter deixado o fogão ligado”, explica a PSP.

O suspeito “manteve-se agressivo”, “injuriando os elementos da PSP”, sem negar a autoria da agressão.

Trata-se de um homem com histórico de episódios de violência, “quer contra esta avó quer contra a própria mãe”.

Foi detido e recolheu as salas de detenção do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, para ser presente junto do DIAP no dia seguinte, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.