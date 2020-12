Nas Notícias Frio e chuva em Portugal devido à passagem da depressão Dora Por

A passagem da depressão Dora vai provocar, entre a tarde de hoje e sábado, um agravamento do estado do tempo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão vai trazer vento forte, precipitação, neve, agitação marítima e descida da temperatura.

A passagem da depressão vai começar a fazer-se sentir já na tarde de hoje.

“Os efeitos desta depressão no território continental serão sentidos pelo aumento da intensidade do vento a partir da tarde de hoje [quinta-feira], prolongando-se até ao início de sábado com rajadas até 80 quilómetros por hora no litoral oeste e até 95 quilómetros por hora nas terras altas tendo sido emitido aviso amarelo para vários distritos”, indicou o IPMA, em comunicado.

Está também previsto um aumento da agitação marítima, com a altura significativa das ondas a poder atingir os sete metros, com emissão de aviso laranja.

Nos distritos de Lisboa e Leiria, a agitação marítima prevista motivou o aviso vermelho, o mais grave da escala, entre as 12h00 e as 21h00 de sexta-feira.

Nas terras altas, poderá haver queda de neve.