Nas Notícias “O país que se orgulha da sua hospitalidade ignora quem passa fome”, diz Ljubomir Stanisic Por

O chef Ljubomir Stanisic regressou à greve de fome, en frente ao Parlamento, depois de ontem ter sido hospitalizado.

Aquele que tem sido o principal rosto do movimento A Pão e Água é um dos nove empresários da restauração que estão, há sete dias, em greve de fome, como protesto pela falta de apoios ao setor.

Depois de assistido no hospital, Ljubomir Stanisic regressou ao protesto e à greve de fome, garantindo que “a luta continua”.

“O país que se orgulha da sua hospitalidade, da sua solidariedade para com o próximo, ignora as nove pessoas que passam fome à porta do símbolo maior da democracia portuguesa”, comentou o chef, nas redes sociais.

No post, o empresário agradece o “apoio” e a “preocupação” dos seguidores.

“Estou bem. Neste momento em que entramos no nosso sétimo dia de greve de fome, é o vosso apoio, a solidariedade, a união, que nos alimenta a alma e nos dá forças para avançar. Sim, o corpo pode estar cada vez mais abalado mas a convicção fica mais forte a cada dia que passa. A convicção de que estamos a lutar pelo lado certo”, sustentou.

