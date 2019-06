Motores Filipe Albuquerque e João Barbosa sextos nas 6 Horas de Watkins Glen Por

Filipe Albuquerque e João Barbosa concluíram as 6 Horas de Watkins Glen na sexta posição, a mesma em que partiram para esta prova do Campeonato IMSA que hoje se disputou no traçado nova-iorquino.

Os dois pilotos portugueses, que dividiram a condução do Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing com Mike Conway, tiveram uma corrida difícil, marcada por uma penalização que os deixou a mais de uma volta dos líderes.

Barbosa e Conway ainda chegaram a rodar entre os cinco primeiros, mas depois viriam a perder mais tempo, com Albuquerque a cortar a meta na sexta posição, uma corrida que foi ganha pelo Mazda R24 P # 55 do Team Joest, de Harry Tincknell, Olvier Pla e Jonathan Bomarito.

Juan Pablo Monyota, no Acura ARX-05 # 6 do Team Penske, ainda chegou a liderar uma boa parte da prova, mas na fase final Harry Tincknell e Oliver Jarvis, no lançaram Mazda R24 P # 77 ultrapassaram o colombiano e deram à marca japonesa e à Joest uma ambicionada ‘dobradinha’.