Motores João Barbosa e Filipe Albuquerque quintos em Laguna Seca Por

João Barbosa e Filipe Albuquerque terminaram na quinta posição a penúltima prova do Campeonato IMSA Sportscar, que no fim de semana se disputou em Laguna Seca (Califórnia).

A dupla do Cadillac DPi # 5 da Mustang Sampling partiu da sétima posição e procurou desde o começo da corrida efetuar uma progressão que lhe permitisse chegar aos lugares do pódio o que acabou por não ser possível.

Mais uma vez os Cadillac DPi não se mostraram à altura dos dominadores Acura ARX-05 da Penske, que acabariam nas duas primeiras posições, com Juan Pablo Montoya e Dane Cameron a ficarem mais perto do título ao imporem-se diante dos seus companheiros de equipa Ricky Taylor e Helio Castroneves.

A dupla americano-brasileira largou da ‘pole position’, mas Castreneves fez uma incursão fora da pista na 42ª volta e a partir dessa altura Montoya ficou com o caminho livre para vencer e dessa forma aumentar a sua vantagem no campeonato. A diferença entre o Acura # 7 e o # 6 chegou a ser de 20 segundos, mas o piloto de Belo Horizonte conseguiu-a reduzir para quase metade até ao final da prova.

Os também brasileiros Felipe Nasr e Pipo Derani subiram ao último lugar do pódio no Cadillac DPi # 31 da Whelen, companheiros de equipa de Filipe Albquerque e João Barbosa no outro carro da Action Express Racing, com Renger Van der Zande e Jordan Taylor no Cadillac DPi # 10 da Wayne Taylor Racing a serem quartos à frente dos dois pilotos portugueses.

Classificação final

1º Cameron/Montoya (Acura) 121 voltas

2º R.Taylor/Castroneves (Acura) + 9,784s

3º Nasr/Derani (Cadillac) + 19,131s

4º Van der Zande/J.Taylor (Cadillac) + 20,122s

5º Barbosa/Albuquerque (Cadillac) + 23,543s

6º Jarvis/Nuñez (Mazda) + 24,349s

7º Bennett/Braun (Nissan) + 1 volta

8º Goikhberg/Vautier (Cadillac) + 2 voltas

9º Trummer/Simpson (Cadillac) + 3 voltas

10º McMurry/Kellett (Oreca) + 4 voltas