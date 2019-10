Motores Filipe Albuquerque e João Barbosa com final inglório no IMSA Por

Filipe Albuquerque e João Barbosa despediram-se do Campeonato IMSA Sportscar com um final inglório a menos de 20 minutos do fim do Petit Le Mans.

Os dois portugueses lideravam a corrida quando o Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing, que dividiram com Mike Conway, sofreu um furo. Um percalço que dez Albuquerque rumar às boxes e perder um triunfo que parecia certo. Acabaria a prova apenas na sétima posição.

O furo no Cadillac negro terá sido originado pelo facto de na última paragem nas boxes, feita sob bandeiras amarelas devido a um despiste do Ferrari 488 de Toni Vilander, numa prova que marcava a despedida de Filipe Albuquerque e de João Barbosa do Cadillac # 5.

O triunfo acabou por ir para Felipe Nasr, Pipo Derani e Eric Curran no Cadillac DPi # 31, que tinham partido da ‘pole-position’, mas que posteriormente se tinham atrasado. Depois foram subindo na classificação, para antes do último ‘pit-stop’ estarem atrás de Albuquerque e Oliver Jarvis, que no Mazda P-24 # 77 liderava até de ter de trocar de pneus e reabastecer.

Atrás dos vencedores terminaram Jordan Taylor, Renger Van der Zande e Mathieu Vaxiviére, no Cadillac DPi # 10 da Wayne Taylor Racing, com Ricky Taylor, Hélio Castroneves e Graham Rahal a subirem ao último lugar do pódio no melhor dos Acura ARX-05 do Team Penske.

Apesar de vencerem, Felipe Nasr e Pipo Derani não conseguiram evitar que o título fosse para Juan Pablo Montoya e Dane Cameron, que foram quartos no Acura ARX # 6 que dividiram com Simon Pagenaud.

Na categoria GTE Pro a vitória foi para o Ferrari 488 de James Calado, Alessandro Pierguidi e Daniel Serra, com a Ford a despedir-se no campeonato IMSA com um segundo lugar para Ryan Briscoe, Richard Westwood e Scott Dixon.

Apesar de terminarem na quinta posição, Earl Bamber e Laurens Vanthoor sagraram-se campeões da categoria com o Porsche 911 RSR GTE # 912.

Classificação final

1º Nasr/Curran/Derani (Cadillac) 465 voltas

2º Van der Zande/J.Taylor/Vaxiviére (Cadillac) + 0,996s

3º R.Taylor/Castroneves/Rahal (Acura) + 9,842s

4º Cameron/Montoya/Pagenaud (Acura) + 1 volta

5º Trummer/Simpson/Miller (Cadillac) + 1 volta

6º Jarvis/Nunes/Bernhard (Mazda) + 2 voltas

7º Albuquerque/Barbosa/Conwawy (Cadillac) + 6 voltas

8º Bennett/Braun/Dumas (Nissan) + 8 voltas

9º Goikhberg/Vautier/Pedrahita (Cadillac) + 19 voltas

10º Calado/Pierguidi/Serra (Ferrari) + 31 voltas