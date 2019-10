Motores Filipe Albuquerque e João Barbosa partem de terceiro no Petit Le Mans Por

Filipe Albuquerque e João Barbosa, que pela última vez dividem o Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing no campeonato IMSA Sportscar, vão partir da terceira posição para a derradeira prova da temporada.

Os dois portugueses, que voltam a fazer tripla com o britânico Mike Conway, só foram batidos por Felipe Nasr, Pipo Derani e Eric Curran, no outro Cadillac DPi da Action Express Racing e garantiram a ‘pole position’, e por Ricky Taylor; Hélio Castroneves Graham Rahal no Acura ARX # 7 do Team Penske

Albuquerque foi o piloto encarregue de fazer a qualificação e ficou a 0,172s da marca conseguida por Nasr – 1m08,457s. Ainda assim o piloto de Coimbra efetuou a sua melhor volta em 1m08,629s ficando a 31 milésimas (!) do registo que deu a Taylor o segundo lugar da grelha de partida para a corrida de hoje.

Os dois portugueses e o britânico vão assim largar da segunda fila do ‘grid’, ao lado do outro Acura ARX da Penske, confiado a Dane Cameron, Juan Pablo Montoya e Simon Pagenaud.

No entanto para Filipe Albuquerque a posição de partida não é muito importante quando estamos a falar de uma corrida tão longa – 10 horas. “Gostava de ter feito a ‘pole’. É a última corrida do nosso carro e gostava de ter terminado com esse feito´, mas não deu. O Cadillac estava a fugir um bocadinho de frente e apesar da minha volta ter sido bastante boa, não foi suficiente para o primeiro lugar”, referiu.

O piloto de Coimbra mantém-se otimista para a corrida: “Temos um bom carro, bem equilibrado e com condições de discutir os primeiro lugares. Vamos por isso à luta e esperar que a vitória nos sorria. Temos 10 longas horas pela frente e tudo pode acontecer”.

Resultado da qualificação

1º Nasr/Curran/Derani (Cadillac) 1m08,457s

2º R.Taylor/Castroneves/Rahal (Acura) 1m08,598s

3º Albuquerque/Barbosa/Conwawy (Cadillec) 1m08,629s

4º Cameron/Montoya/Pagenaud (Acura) 1m08,802s

5º Jarvis/Nunes/Bernhard (Mazda) 1m08,847s

6º Bomarito/Tincknell/Pla (Mazda) 1m09,204s

7º Trummer/Simpson/Miller (Cadillac) 1m09,243s

8º Van der Zande/J.Taylor/Vaxiviére (Cadillac) 1m09,253s

9º Owen/Binder/Pgiot (Cadillec) 1m09,507s

10º Goikhberg/Vautier/Pedrahita (Cadillac) 1m09,673s