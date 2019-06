Motores João Ribeiro e Santino Mendes festejam vitória em Mação Por

A quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX), marcada pelo calor intenso, levou muita emoção a Mação.

João Ribeiro esteve grande ao vencer na Super 1600. Pedro Tiago fez o mesmo na Nacional A 1.6, Santinho Mendes na Nacional 2 RM, Rodrigo Correia na Iniciação, Nelson Barata nos Super Buggy e Luís Almeida nos Kartcross.

Na Super 1600 João Ribeiro partia na ‘pole position’, mas o piloto do Saxo S1600 teve de se aplicar para bater Joaquim Machado, que aos comandos do Peugeot 208 S1600 só garantiu o segundo posto mesmo no final, face ao ataque de Hélder Ribeiro, aos comandos do pequeno Citroën C2.

A prova foi marcada por alguns toques, que fizeram algumas ‘vítimas’, como António Sousa, que ficou com a roda direita do seu Peugeot 208 S1600 danificada. E também por decisões táticas que afetaram os resultados finais, como Ricardo Soares, quarto depois da ‘joker lap’. Já Nuno Araújo estreou o Skoda Fabia S1600 com um sexto posto.

Leandro Macedo começou bem na Nacional A 1.6, mas apesar de cortar a meta em primeiro uma penalização acabou por dar o triunfo a Pedro Tiago, com Leonel Sampaio a terminar na segunda posição. Tiago Ferreira completaria o pódio final, todo ele composto por pilotos aos comandos de Citroën Saxo.

João Novo podia ser o favorito à vitória na Nacional 2 RM, mas o motor do Peugeot 106 partido durante a qualificação acabou por dar o triunfo a Santinho Mendes. O piloto do Opel Astra partiu na frente, levando atrás de si Andreia Sousa, e depois distanciou-se da piloto do Peugeot 306, que acabou por embater no talude e capotou.

A corrida da Iniciação foi decidida logo na primeira curva, onde houve toques e Rodrigo Correia levou a melhor. Depois o piloto do Peugeot 205 não mais largou a liderança, apesar da ‘marcação’ cerrada de Gonçalo Macedo, segundo no Volkswagen Polo. André Monteiro e Gonçalo Novo discutiram o pódio, com o terceiro posto a pender para Novo, apesar de problemas na caixa de velocidades do Toyota Starlet.

Nos Super Buggy Mauro Reis ficou para trás quando falhou a partida, enquanto Nelson Barata não teve problema e ‘pulou’ para a liderança. O piloto do Toniauto Power UB ainda sentiu alguma posição por parte de Pedro Godinho no começo da corrida, mas depois o piloto do PG0012 teve de se contentar com a segunda posição. Nuno Magalhães, aos comandos do Toniauto T, reclamaria o último lugar do pódio.

Finalmente no Kartcross Luís Almeida mostrou grande autoridade. O piloto do LBS Rx01 assumiu a liderança após a largada fez a primeira curva na frente e depois manteve o primeiro posto até à bandeira de xadrez. Nuno Bastos, aos comandos do ASK EVO 12, foi um forte opositor, depois de um arranque fulgurante desde o oitavo lugar da grelha, levando depois a melhor sobre Jorge Gonzaga e o seu ASK EVO 18. Desta vez Pedro Rosário (Semog Bravo ER) teve de se contentar com o quarto posto.