Nas Notícias Festa na praia de Carcavelos junta mil pessoas Por

A PSP foi esta madrugada alertada para a realização de uma festa no parque de estacionamento da Senhorinha, na praia de Carcavelos, que estaria a juntar cerca de mil pessoas.

Ignorando os riscos de contágio da covid-19, horas depois da Direção-Geral da Saúde ter confirmado que uma festa (bem mais pequena) em Lagos levou à posterior infeção de “várias crianças com menos de 9 anos“, cerca de mil pessoas marcaram presença numa festa que terá sido marcada pelas redes sociais.

Face à dimensão da ocorrência, a PSP teve de mobilizar diversas meios, conseguindo terminar com a festa cerca de duas horas depois.

No entanto, a PSP teve de continuar a intervir, agora no areal, pois alguns dos participantes na festa foram formando pequenos grupos no areal.