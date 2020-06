Desporto Famalicão e SC Braga empatam e abrem alas ao leão Por

Empate sem golos no dérbi do Minho deixa Sporting isolado no terceiro lugar. Famalicenses falham ataque aos lugares europeus, no confronto com um adversário direto.

O Famalicão e o SC Braga empataram sem golos, nesta sexta-feira, em jogo de encerramento da 27.ª jornada da I Liga, disputado no Estádio Municipal de Famalicão.

Com este empate, a equipa bracarense perdeu no fecho da ronda o terceiro lugar, ocupando agora o quarto posto com 47 pontos (menos dois do que o Sporting, agora terceiro isolado). Os famalicenses são quintos classificados, com 44 pontos.

O Famalicão, por seu turno, desperdiça a possibilidade de atacar o quarto lugar, na luta pelos lugares europeus.